شكرا لقرائتكم خبر عن رسميًا.. جيسوس ينتقل من ريال مدريد إلى بوروسيا دورتموند والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن ريال مدريد، اليوم الأربعاء، رحيل لاعبه البرازيلي الشاب رينير جيسوس، إلى بوروسيا دورتموند. وأصدر ريال مدريد بيانا عبر موقعه الرسمي، أكد فيه توصله لاتفاق مع دورتموند لإعارة رينير لمدة موسمين حتى يونيو 2022. وانضم رينير إلى ريال مدريد في يناير الماضي، قادمًا من صفوف فلامنجو مقابل 30 مليون يورو. وشارك رينير مع فريق الكاستيا بريال مدريد خلال مباريات الموسم الماضي. وقام ريال مدريد بإعارة رينير، لاكتمال صفوفه باللاعبين الأجانب، وعدم حصول اللاعب على جواز سفر من الاتحاد الأوروبي، بالإضافة لإكسابه الخبرات اللازمة. الوضع في مصر Advertisements

اصابات 96,590

تعافي 60,651

وفيات 5,173

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