شكرا لقرائتكم خبر عن «سان جيرمان» يكتب التاريخ ويسطر الأمجاد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - سطر فريق باريس سان جيرمان التاريخ بعد التأهل لأول مرة إلى نهائى بطولة دورى أبطال أوروبا، عقب فوزه على لايبزيج الألمانى، بثلاثة أهداف دون رد، فى المباراة التى أقيمت مساء أمس الأول، على ملعب «النور» بالعاصمة البرتغالية «لشبونة».

وكان باريس وصل إلى نصف نهائى نسخة 1994-1995، لكنه لم ينجح فى العبور إلى المباراة النهائية بعد خسارته أمام ميلان الإيطالى بنتيجة (3-0) فى مجموع لقائى الذهاب والإياب، قبل أن يخسر الروسونيرى فى النهائى (1-0) أمام أياكس أمستردام الهولندى بطل المسابقة.

وأصبح باريس سان جيرمان خامس ناد فرنسى يتأهل إلى نهائى دورى أبطال أوروبا، بعد أندية ريمس وسانت إتيان ومارسيليا وموناكو.

وبات الفريق الباريسى أول فريق فرنسى يصل للمباراة النهائية لدورى أبطال أوروبا فى آخر 16 عامًا، بعد موناكو الذى وصل إلى نهائى نسخة 2003-2004 قبل أن يخسر اللقب بثلاثية نظيفة أمام بورتو البرتغالى فى ألمانيا.

وفشل سان جيرمان خلال المواسم الماضية فى التقدم خطوة حقيقية على طريق انتزاع اللقب الأوروبى، وكانت أبرز كبوات الفريق فى محاولاته لانتزاع اللقب عندما خسر 6-1 إيابا أمام برشلونة الإسبانى فى دور الـ16 للبطولة عام 2017، بعدما فاز برباعية نظيفة على البارسا ذهابا.

وفى نفس السياق، احتل الفريق الباريسى، صفحات الرياضة العالمية، حيث قال موقع صحيفة «ديلى ميل»، البريطانية، إن فريق باريس سان جيرمان استطاع إنهاء مغامرة لايبزيج الألمانى فى دورى أبطال أوروبا، خاصة أن الفريق الألمانى تمكن من إقصاء أتلتيكو مدريد فى دور ربع النهائى لبطولة دورى أبطال أوروبا.

وأضاف التقرير الإنجليزى الذى أشاد بلاعبى الفريق الفرنسى وعلى رأسهم النجم البرازيلى نيمار داسليفا، إن الفريق الباريسى استطاع أعاد الكرة الفرنسية للبطولة الأوروبية الأقوى على مستوى الأندية بعد غياب 16 عاما منذ وصول مواطنه موناكو لنهائى البطولة عام 2004.

وقال موقع صحيفة «الجارديان» البريطانية، إن نجوم فريق باريس سان جيرمان ترك الغرور الكروى خلفهم والتزموا تماما بخطة مديرهم الفنى توماس توخيل، داخل المستطيل الأخضر خلال لقاء لايبزيج، وفازوا عليه بثلاثية دون رد فى لقاء من طرف واحد لصالح الفريق الباريسى. ورصد موقع صحيفة «ليكيب» الفرنسية مشاهد الفرحة بين جماهير باريس سان جيرمان عقب تأهل فريقهم التاريخى للقاء النهائى لبطولة دورى أبطال أوروبا فى انتظار الفائز بين ليون وبايرن ميونيخ، حيث أطلق أنصار الفريق الباريسى الشماريخ والألعاب النارية احتفالات بتأهل فريقهم للمباراة النهائية.

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ونشر الموقع الفرنسى مقطع فيديو يظهر فيه لاعبو باريس سان جيرمان وهم يحتفلون وسط إجراءات احترازية وجميعهم مرتدين الكمامة الباريسية، عدا نيمار الذى ظل يرقص ويغنى داخل فندق إقامة الفريق احتفالا بصعودهم للقاء النهائى، إلى جانب احتفالات صاخبة للجماهير فى العاصمة الفرنسية «باريس».

فيما كشفت صحيفة «ذا صن» الإنجليزية، عن تهديد البرازيلى نيمار دا سيلفا، نجم باريس سان جيرمان، بالغياب عن نهائى دورى أبطال أوروبا، بعد اختراقه قواعد الاتحاد الأوروبى لكرة القدم «يويفا» المفروضة للحد من تفشى فيروس كورونا، حيث ظهر النجم البرازيلى وهو يتبادل قميصه مع مارسيل هالستنبرج لاعب لايبزيج.

وكان الاتحاد الأوروبى قد أصدر بروتوكولا طبيا خاصا بعودة النشاط الرياضى، فى ظل استمرار أزمة فيروس كورونا، وقرر ضمن صفحاته «ينصح اللاعبون بالامتناع عن تبديل قمصانهم»، وعلى اللاعب الذى يخالف هذة القاعدة يخضع للحجر الصحى الذى لم يكشف «يويفا» عن مدته فى البروتوكول الرسمى.