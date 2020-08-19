شكرا لقرائتكم خبر عن أزمة فى حراسة مرمى المصري قبل مواجهة المقاصة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يواجه الجهاز الفنى للفريق الكروي الأول بالنادى المصري أزمة في حراسة المرمى، قبل مواجهة مصر المقاصة في المباراة التي ستجمع بين الفريقين، يوم السبت المقبل، ضمن مباريات الجولة الـ21 لبطولة الدوري الممتاز، وذلك بسبب إصابة 4 حراس مرمى بالكورونا، وهم أحمد مسعود وأحمد عبدالفتاح ومحمد شحاتة والناشئ عمر البغدادي، وهو الأمر الذي وضع أيمن بسيوني، مدرب حراس المرمى، في مأزق قبل مواجهة مصر المقاصة.

يأتى ذلك في الوقت الذي تعافى فيه 5 أفراد من الفريق بعد إصابتهم بالكورونا، على رأسهم إيزى إيميكا واستن أموتو وعمرو موسى، بالإضافة لأيمن بسيونى، مدرب حراس المرمى، ويتبقى فقط إصابة 8 أفراد من الفريق، ووفقا للجهاز الطبى فإنه من المنتظر أن يتعافى عدد من اللاعبين قبل مواجهة مصر المقاصة السبت المقبل.

ومن جانبه، أكد محمد الخولي، نائب رئيس النادي المصري، في تصريحات خاصة لـ«المصري اليوم»، على أنه لا يوجد أي خلافات بين النادى ومسؤولى اللجنة الخماسية بالاتحاد المصري لكرة القدم، برئاسة عمرو الجنايني، وكشف عن أن هناك جلسة جمعت بين مسؤولي النادي وأعضاء اللجنة الخماسية، وعرض خلالها مسؤولو المصري الأدلة والمستندات التي تثبت إصابة أكثر من 10 أفراد داخل الفريق بالكورونا، وهو الأمر الذي يستدعى تأجيل مباريات الفريق وفقا لقرارات اللجنة الطبية بالجبلاية، برئاسة الدكتور محمد سلطان، وبالفعل تفهم أعضاء اللجنة موقف المصري، وتم اتخاذ قرار بإعادة مباراتنا مع الإسماعيلي وتأجيل مباراة الاتحاد السكندري.