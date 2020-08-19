شكرا لقرائتكم خبر عن محاولات لإقناع ميسي بالبقاء في برشلونة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشف تقارير صحفية إسبانية، اليوم الأربعاء، عن اجتماع مرتقب بين جوسيب ماريا بارتوميو، رئيس برشلونة، ومدرب البارسا الجديد رونالد كومان، وأسطورة الفريق ليونيل ميسي.

وارتبط اسم ميسي مؤخرًا بالرحيل عن برشلونة، بعد الهزيمة المذلة أمام بايرن ميونخ بنتيجة 8-2، في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

ووفقا لتقارير إسبانية، اتصل بارتوميو، بخورخي ميسي، والد وممثل اللاعب الأرجنتيني، ليشرح له أن رونالد كومان، المدير الفني الجديد لبرشلونة، يعتمد على نجله ويعتبره حجر الأساس في مشروعه الجديد.

وأوضحت التقارير، أن والد ميسي أخبر بارتوميو بأنه ليس الشخص المفترض إقناعه، ولكن لابد من إقناع نجله، ولذلك أخبره بضرورة أن يكون الحديث مباشرة مع ليو لشرح المشروع الجديد، ويجب أن يكون الحديث وجهًا لوجه.