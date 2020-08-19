شكرا لقرائتكم خبر عن أنطونيو حارس مرمى روما يعلن إصابته بكورونا والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن أنطونيو ميرانتي، حارس مرمى روما الإيطالي، عن إصابته بفيروس كورونا المستجد.
وقال ميرانتي، عبر حسابه على «إنستجرام»: «مرحبا بالجميع، كما يعلم بعضكم، لقد ثبتت إصابتي بفيروس كورونا».
وأضاف: «أردت أن أخبركم أنني بخير، ليست لدي أعراض.. أنا معزول وآمل أن أتعافى قريبًا، وأبدأ الاستعدادات مع زملائي بالفريق في أقرب وقت ممكن».
وذكر موقع «توتو ميركاتو» الإيطالي، أن ميرانتي هو الوحيد المصاب بفيروس كورونا حاليا، بين لاعبي الكالتشيو. وشارك الحارس البالغ من العمر 37 عامًا، في 5 مباريات مع روما، طوال الموسم المنصرم (2019/2020).
-
الوضع في مصر
Advertisements
-
اصابات
96,590
-
تعافي
60,651
-
وفيات
5,173
كانت هذه تفاصيل خبر أنطونيو حارس مرمى روما يعلن إصابته بكورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.