شكرا لقرائتكم خبر عن أنطونيو حارس مرمى روما يعلن إصابته بكورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن أنطونيو ميرانتي، حارس مرمى روما الإيطالي، عن إصابته بفيروس كورونا المستجد.

وقال ميرانتي، عبر حسابه على «إنستجرام»: «مرحبا بالجميع، كما يعلم بعضكم، لقد ثبتت إصابتي بفيروس كورونا».

وأضاف: «أردت أن أخبركم أنني بخير، ليست لدي أعراض.. أنا معزول وآمل أن أتعافى قريبًا، وأبدأ الاستعدادات مع زملائي بالفريق في أقرب وقت ممكن».

وذكر موقع «توتو ميركاتو» الإيطالي، أن ميرانتي هو الوحيد المصاب بفيروس كورونا حاليا، بين لاعبي الكالتشيو. وشارك الحارس البالغ من العمر 37 عامًا، في 5 مباريات مع روما، طوال الموسم المنصرم (2019/2020).