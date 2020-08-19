شكرا لقرائتكم خبر عن «سبورت» الكتالونية تكشف عن مصير سواريز مع برشلونة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قالت صحيفة «سبورت» الكتالونية، إن لويس سواريز، نجم برشلونة، سيستمر مع فريقه الموسم المقبل، ولا يفكر في الرحيل عن «كامب نو» مطلقا.

يأتي ذلك على الرغم من عدم إدراج جوسيب ماريا بارتوميو، رئيس النادي، لاسم سواريز ضمن الأسماء غير القابلة للمساس.

وأوضحت الصحيفة أن سواريز يدافع عن نفسه بالأهداف التي سجلها هذا الموسم، على الرغم من خضوعه لعملية جراحية في ركبته، حيث سجل 21 هدفًا وقدم 12 تمريرة حاسمة.