شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يحفز لاعبيه بالمكافآت للفوز على الأهلي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - رصد مجلس إدارة نادى الزمالك، برئاسة المستشار مرتضى منصور، مكافأة خاصة للاعبى الفريق فى حال تحقيقهم الفوز على الأهلى، فى المباراة المقررة بينهما بعد غد السبت، ضمن مباريات الجولة الحادية والعشرين للدورى، خصوصًا أن المباراة تُعد بطولة خاصة بين الفريقين.

ويُنتظر أن يعقد رئيس النادى جلسة مع الجهاز الفنى واللاعبين، قبل المران الرئيسى للفريق لتحفيزهم على تحقيق الفوز، مثلما اعتاد معهم قبل المباريات المهمة. واستأنف الفريق تدريباته، أمس الأربعاء، استعدادًا للمواجهة على ملعب النادى، بعدما رفض «كارتيرون» منح اللاعبين راحة عقب مباراة فريق مصر.

وحرص «كارتيرون» على رفع المعدلات التدريبية للمجموعة الأساسية، التى لم تشارك أمام فريق مصر، للارتقاء بمستواهم البدنى، خصوصًا أنه سيعتمد عليهم بصفة أساسية فى المواجهة المقبلة، التى يسعى لتحقيق الفوز بها وتعويض التعادل الأخير، الذى تحقق أمام فريق مصر، أمس الأول.

وعقد المدير الفنى جلسة مع لاعبيه عقب انتهاء مباراة مصر، طالبهم خلالها بإغلاق صفحة التعادل مع فريق مصر، مشددًا على أن ما حدث نتيجة منطقية فى ظل تلاحم المباريات، وسياسة تدوير اللاعبين، التى يعتمد عليها للتمكن من مواجهة الظروف الصعبة التى تحاصر الفريق، والمتمثلة فى خوض مباراة كل ثلاثة أيام فى الدورى، فضلًا عن ارتباط الفريق بالمشاركة فى دورى رابطة الأبطال الإفريقى، وهو الأمر الذى يتطلب سياسة خاصة للتعامل مع الموقف الحالى لمباريات الفريق. وطالب «كارتيرون» اللاعبين بضرورة تحقيق الفوز فى المباراة المقبلة لبعث رسالة طمأنينة إلى جماهير النادى بأن الفريق قادر على تحقيق الفوز فى المباريات الكبيرة، وأن ما حدث فى المباراة الأخيرة لا يعدو كونه أمرًا متعلقًا بالظروف الصعبة التى يضطر الفريق للتعامل معها.

ويُنتظر أن يعقد «كارتيرون» محاضرة فنية مع اللاعبين عقب المران لشرح الأخطاء التى وقعوا فيها أمام فريق مصر والعمل على تلافيها وعدم تكرارها أمام الأهلى.

وطلب المدير الفنى من الجهاز الإدارى للفريق إعداد ملخص لمباريات الأهلى الأخيرة للوقوف على نقاط القوة والضعف والعمل على استغلالها خلال المواجهة. ويُنتظر أن يجرب «كارتيرون» الخطة والتشكيل، اللذين سيخوض بهما مواجهة الرجاء المغربى، المقررة مطلع سبتمبر المقبل، فى إياب دور ما قبل النهائى لدورى رابطة الأبطال الإفريقى، والتى يسعى الفريق لتحقيق نتيجة إيجابية خلالها والسعى لتحقيق الفوز بدورى رابطة الأبطال الإفريقى. من ناحية أخرى، سادت حالة من الارتياح بين أعضاء الجهاز الفنى، بعدما أثبتت الفحوصات الطبية تماثل محمد عبدالشافى للشفاء من الإجهاد الذى تعرض له مؤخرًا، والذى حال دون مشاركته أمام فريق مصر، خصوصًا أنه من أصحاب الخبرات الكبيرة فى الفريق، الذين يجيدون التعامل مع مثل هذه المباريات.

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