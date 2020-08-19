شكرا لقرائتكم خبر عن «فيفا» يقر بأحقية الزمالك في الحصول على مقابل رعاية عمر جابر من بيراميدز والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حصل مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة مرتضى منصور، على حكم من الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» بأحقية النادي في الحصول على نظير رعاية عمر جابر، لاعب الفريق السابق.

وأقر «فيفا» بحق الزمالك في الحصول على ٨٩ ألف دولار من نادي بيراميدز، وقد تلقى النادي صورة رسمية من الحكم تمهيدًا لتقديمها لنادي بيراميدز للحصول على حق الرعاية.

وكان الزمالك قد تقدم بطلب عبر نظام TMS بتاريخ ٢٥/٧/٢٠٢٠ بالحصول على حق رعاية عمر جابر، والذي تم البت فيه اليوم.