- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن «فيفا» يقر بأحقية الزمالك في الحصول على مقابل رعاية عمر جابر من بيراميدز والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حصل مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة مرتضى منصور، على حكم من الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» بأحقية النادي في الحصول على نظير رعاية عمر جابر، لاعب الفريق السابق.
وأقر «فيفا» بحق الزمالك في الحصول على ٨٩ ألف دولار من نادي بيراميدز، وقد تلقى النادي صورة رسمية من الحكم تمهيدًا لتقديمها لنادي بيراميدز للحصول على حق الرعاية.
وكان الزمالك قد تقدم بطلب عبر نظام TMS بتاريخ ٢٥/٧/٢٠٢٠ بالحصول على حق رعاية عمر جابر، والذي تم البت فيه اليوم.
-
الوضع في مصر
Advertisements
-
اصابات
96,590
-
تعافي
60,651
-
وفيات
5,173
كانت هذه تفاصيل خبر «فيفا» يقر بأحقية الزمالك في الحصول على مقابل رعاية عمر جابر من بيراميدز لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.