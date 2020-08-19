شكرا لقرائتكم تماسيح النيل يخضعون لمسحة كورونا قبل 48 من مواجهة ذئاب الجبل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل خضع لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي أسوان بقيادة أحمد كشري مدرب الفريق، للمسحة الطبية للكشف عن فيروس كورونا اليوم الأربعاء، وذلك قبل 48 ساعة فقط من المباراة المرتقبة لتماسيح النيل مع فريق المقاولون فى الجولة 21 من عمر مسابقة الدورى العام، والتى تجمعهما مساء الجمعة المقبلة على ملعب اتحاد الشرطة، وذلك قبل انطلاق مران أبناء الجنوب.

وكان اللقاء الذي جمع الفريقين في الدور الأول قد انتهى بفوز المقاولون بهدفين مقابل هدف على ملعب عثمان أحمد عثمان، وفي ذات الوقت التقى الفريقان ودياً قبل استئناف مسابقة الدوري العام مرتين، وتعادلا في المباراة الأولى إيجابياً بهدف لمثله، وفي المباراة الثانية تعادلا أيضاً بذات النتيجة.

من جانبه، أكد أحمد كشرى، المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادى أسوان، أن فريقه قدم عرضاً قوياً أمام النادى الأهلى فى مباراة الجولة 20 رغم الخسارة بثلاثية، مضيفاً فى تصريحات صحفية، أن أبناء الجنوب يلعبون على الفوز فقط أياً كان المنافس، وهذا ما أثبته أداء اللاعبين أمام الأهلي.

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وأضاف كشري، أن أسوان أرهق النادى الأهلى فنياً وبدنياً خلال المباراة الأخيرة، ويحتاج اللاعبون فقط لتحقيق فوز واحد على الأقل يمنحهم الثقة والاستقرار من أجل بدء مسيرة أكثر تميزاً بالإيجبشيان ليج، مشدداً على أن الفريق لم يكتمل حتى الآن، وبعد عودة المصابين سيكون هناك وفرة عددية ومرونة تكتيكية مع توالى المباريات.

وأشار كشرى إلى أن هناك تباين مستوى بين كل فرق الدورى من مباراة لأخرى للتوقف الطويل وصراع الجميع مستمر لآخر نقطة، مشدداً على أن أسوان يملك ناشئين يستحقون الفرصة واللعب سيحصلون على الفرصة فى المقبلة.