شكرا لقرائتكم إكرامي يُثير أزمة كبرى في قطاع الناشئين بالأهلي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل شهد قطاع الناشئين بالنادي الاهلي أزمة مُثيرة خلال الأيام القليلة الماضية بسبب إكرامي الشحات المشرف العام على حراسة المرمى في القطاع فقد تجاهل بعض مدربي القطاع مُصافحة إكرامي الشحات مؤخراً خلال تواجده هناك بسبب موقفه الواضح في أزمة رمضان صبحي لاعب الأهلي السابق حيث لعب إكرامي الشحات ونجله شريف حارس الفريق دوراً رئيسياً في رحيل رمضان صبحي عن النادي وإنتقاله لبيراميدز رافضاً فكرة البقاء مع القلعة الحمراء رغم أن الاهلي كان قد أنهى الاتفاق المالي مع نادي هيدرسفيلد الإنجليزي لشراء اللاعب نهائياً بعد إتهاء الإعارة في 30 يونيو الماضي.

Advertisements

وقال مصدر في الاهلي لـ"الخليج 365" أن إكرامي الشحات يواجه أزمة كبرى في الاهلي بسبب المطالب المُستمرة في القطاع بتوجيه الشكر له بسبب موقفه المُحرّض على رحيل رمضان صبحي لدرجة تساءل معها كثيرون في القطاع : "كيف سيقوم إكرامي الشحات بزرع معاني الولاء والأنتماء للناشئين للأهلي في النادي بعدما طالب رمضان صبحي زوج إبنته بالرحيل عن النادي والبحث عن مكان أفضل يُقدّره مالياً لذا أختار اللاعب بيراميدز رغم أن الاهلي قدم له عرضاً خيالياً بالحصول على 50 مليون جنيه في ثلاثة مواسم .

وأوضح المصدر أن إكرامي الشحات يعمل في الاهلي منذ 30 عاماً مُتتالية بمقابل مالي كبير كمدرب لحراس المرمى ثم مُشرفاً على القطاع وهو ما لم يحدث مع أي نجم أهلاوي سابق في النادي لذا زادات المُطالب بتوجيه الشكر له بعد قضية رمضان صبحي التى فجرت غضب الجماهير الأهلاوية.