ملايين بيراميدز تغري أليو ديانج والأهلي يوضح حقيقة تمرد اللاعب لفسخ تعاقده



ترددت أنباء قوية عن بدء المالي أليو ديانج، لاعب وسط النادي الأهلي، إجراءات فسخ عقده مع الفريق الأحمر لعدم حصوله على راتبه لمدة 3 أشهر متتالية، وذلك بالاتفاق مع إدارة نادى بيراميدز الراغبة بقوة فى الحصول على خدمات اللاعب المالي.

وتواصل سوبر كورة مع مصدر مطلع داخل النادي الأهلي للتأكد من صحة هذه الأنباء، خاصة بعد وجود تأكيدات بدوخول أليو ديانج دائرة اهتمامات نادى بيراميدز للتعاقد معه، بعد ضم رمضان صبحي لاعب القلعة الحمراء، عقب انتهاء إعارته من صفوف نادي هدرسيفيلد الإنجليزي.

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وشهدت الساعات الأخيرة، تأكيدات بوضع إدارة نادى بيراميدز 3 لاعبين في النادى الأهلى على دائرة اهتماماتها، للتعاقد معهم نهاية الموسم الحالى، لتدعيم الفريق أملا فى إحراز الألقاب الموسم المقبل.

ونجح نادى بيراميدز فى التعاقد مع أحمد فتحى لاعب الأهلى لمدة 3 مواسم بعد انتهاء تعاقده مع الأحمر، وكذلك الحارس شريف إكرامى في صفقة انتقال حر.

ووفقا لهذه التأكيدات يخطط نادى بيراميدز للتعاقد مع ثلاثى الأهلى محمد شريف وحمدى فتحى وأليو ديانج خلال الانتقالات الصيفية المقبلة، مع التأكيد على النجاح فى الحصول على توقيع محمد شريف لاعب الأهلى المعار إلى إنبى، ويتبقى فقط الحصول على موافقة الأهلى على رحيله حال عدم العودة لصفوفه الموسم المقبل، وفتح خطوط تفاوض مع حمدى فتحى لمعرفة رأيه، بعدما علم مسئولي بيراميدز أن عقد اللاعب مع الأهلى لا يتضمن أي شروط جزائية تمنحه حق الرحيل عن القلعة الحمراء.

بينما اللاعب الثالث المطلوب في بيراميدز من صفوف الأهلي، هو المالى أليو ديانج المتألق مع القلعة الحمراء، بشكل ملفت للنظر خلال الموسم الحالي، ليدخل دائرة اهتمامات أكثر من نادي وبالفعل أعلن وكيل أعماله أنه يترقب تلقي عرضا جادا من أحد الأندية الكبرى في أوروبا للرحيل عن الأهلي في الصيف المقبل.