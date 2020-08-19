شكرا لقرائتكم خبر عن قبل مواجهة الأهلي.. الوداد المغربي يعلن عن ظهور 5 إصابات جديدة بـ«كورونا» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن نادي الوداد المغربي عن ظهور 5 إصابات جديدة بفيروس كورونا بين صفوف فريق الكرة بعد المسحة الطبية التي أجريت في الفترة الأخيرة.

وكان الوداد المغربي، أعلن ظهور 5 حالات مصابة بفيروس كورونا بين صفوفه، مساء الجمعة الماضي.

ومن المقرر أن يتواجه الوداد البيضاوي أمام منافسه الأهلي، في اللقاء الذي يجمع بينهما ضمن مواجهات نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، وتقام مرحلة الذهاب بالمغرب أحد يومي 25 أو 26 من شهر سبمتبر المقبل، على أن تكون مواجهة الإياب بالقاهرة أحد يومي 2 أو 3 أكتوبر.

ونشرت الصفحة الرسمية لنادي الوداد عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»: «يخبر نادي الوداد الرياضي جماهيره والرأي العام، أن نتائج المسحة الطبية التي قام بها مؤخراً، بعد ظهور إصابات في أوساط لاعبيه ومكوناته بفيروس»كورونا «المستجد، أظهرت إصابة خمسة عناصر أخرى بمرض كوفيد – 19».

وتابع: «يطمئن الوداد الرياضي جماهيره والرأي العام، بأن الحالة الصحية للمصابين مستقرة، وسوف يتابع النادي علاجهم وفق البروتوكول المعتمد من طرف وزارة الصحة، كما سيخضع باقي مكونات الفريق لمسحة طبية أخرى من أجل الوقوف على حالتهم الصحية».

وأكمل: «كما يؤكد النادي أن باقي المصابين بالفيروس من عناصر ومكونات الفريق الذين تأكدت إصابتهم بالمرض يوم الجمعة الماضي (14 أغسطس)، يواصلون العلاج وحالتهم الصحية في تحسن مستمر، في انتظار إجراء تحليلات ثانية لهم».

وأضاف: «يشدد نادي الوداد الرياضي على أنه اتخذ منذ ظهور حالات الإصابات بفيروس»كورونا«المستجد في صفوفه، جميع الإجراءات والاحتياطات التي توصي بها المصالح الصحية، بما فيها إخضاع جميع مكونات الفريق للعزل الصحي بأحد فنادق مدينة الدار البيضاء».

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واختتم: «يجدد النادي التزامه بالتواصل مع جماهيره والرأي العام بشأن الوضع الصحي داخل الوداد الرياضي، كما يجدد تمنياته بالشفاء لكل من أصابهم الفيروس، ويؤكد على أنه لن يدخر جهداً في منح كل الدعم لمكوناته ولاعبيه إلى حين تجاوز هذه الظرفية».