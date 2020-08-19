شكرا لقرائتكم خبر عن عبدالله السعيد يقترب من رقم قياسي جديد في بطولة الدوري المصري والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - واصل عبدالله السعيد، نجم وصانع ألعاب فريق نادى بيراميدز، ماكينة أهدافه بمشواره في مسابقة الدورى المصرى الممتاز بالموسم الكروى الجارى 2019-2020، محلقاً ومغرداً بصدارة هدافى المسابقة برصيد 15 هدفاً، كان آخرها بثلاثية قياسية في شباك طنطا سجلها في 11 دقيقة فقط، في مباراة شهدت تكريمه قبل انطلاقها بمناسبة دخوله نادى المائة، وذلك من قبل اللجنة الخماسية التي تدير اتحاد الكرة.

السعيد صاحب الـ 107 أهداف في تاريخه بالدورى المصرى بقمصان الإسماعيلى والأهلى وبيراميدز، والذى جاء منهم 23 هدفاً من ركلة جزاء، تساوى مع الأسطورة السمراء أحمد الكاس في عدد الأهداف المسجلة بالدورى، كما تخطى نجم الأهلى والترسانة السابق محمد أبوتريكة صاحب الـ 106 أهداف، ويفصله تسجيل هدفين عن معادلة أرقام رئيس الأهلى الحالى محمود الخطيب.

السعيد بات على مقربة من رقم قياسى جديد خلال مشواره بالدورى هذا الموسم بقميص بيراميدز، وذلك وفقاً للمعدل التهديفى المميز له قبل انطلاق الجولة 20 لمسابقة الدورى، والتى يتبقى من عمرها 14 جولة أخرى، حيث بات بإمكان السعيد تحقيق أكبر عدد من الأهداف المسجلة للاعب في موسم واحد بالدورى المحلى خلال الألفية الجارية.

ويعتبر الثنائى عبدالحليم على، نجم الزمالك السابق، وحسام باولو، نجم الداخلية وسموحة، صاحبى أكبر عدد من الأهداف المسجلة في موسم واحد في الألفية الثالثة برصيد 20 هدفاً، فحقق «العندليب» لقب الهداف في 2003- 2004 بـ 20 هدفاً، كذلك حقق نفس العدد باولو مع الداخلية في موسم 2014- 2015، ويفصل السعيد تسجيل 5 أهداف فقط خلال 14 مباراة قادمة له بقميص بيراميدز في الدورى هذا الموسم لمعادلة رقمها أو تسجيل 6 والانفراد برقم قياسى.

ويعتبر النجم الراحل حسن الشاذلى الهداف التاريخى للدورى المصرى ونجم الترسانة، هو صاحب الرقم القياسى في عدد الأهداف المسجلة في موسم واحدة، إذ أحرز 34 هدفاً مع الشواكيش في موسم 1974- 1975، في رقم قياسى مازال صامدا حتى الآن.

في حين أن أول لاعب في تاريخ الدورى المصرى استطاع اجتياز حاجز الـ 20 هدفاً في موسم واحد، هو عادل نبيل محمود نجم الترسانة، والذى أحرز 21 هدفاً في موسم 1953- 1954، وبعده استطاع حمدى عبدالفتاح زميله بالشواكيش تسجيل 22 هدفاً في موسم 1956- 1957، ثم مصطفى رياض هداف الترسانة صاحب الـ 20 هدفاً في 1961- 1962، وكررها رياض بـ 26 هدفاً في موسم 1963- 1964، وبالطبع حسن الشاذلى، من خلال 29 هدفاً في موسم 1962- 1963 و23 هدفاً في موسم 1964- 1965، ثم الرقم القياسى في 1974- 1975 وزيارة شباك منافسى الشواكيش 34 مرة، وسجل عبدالله السعيد أهدافه الـ 107 من خلال 50 هدفاً بقميص الأهلى و36 مع الإسماعيلى و21 خلال رحلته مع بيراميدز.

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