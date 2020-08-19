شكرا لقرائتكم خبر عن هل يُنهي الأهلي الدوري بلا هزيمة للمرة الثامنة في تاريخه؟ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - عقب خوض 19 مباراة من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز للموسم الكروي الجاري 2019-2020، استمر الفريق الأول للنادي الأهلي بلا هزيمة حتى الآن، فيمتلك المارد الأحمر 17 انتصارًا وتعادلين، يتصدر بها جدول ترتيب المسابقة برصيد 53 نقطة، وبفارق واسع عن أقرب منافسيه.

ويسعى الأهلى لتحقيق لقب «دوري بلا هزيمة» للمرة الثامنة في تاريخه، فسبق أن حققها في 7 مواسم سابقة.

المرة الأولى كانت في موسم 1975-1976، والثانية في 1978-1979، أما الثالثة فكانت في موسم 1985-1986، والرابعة في موسم 1998-1999، وفى الألفية الجارية استطاع الأهلى تحقيق هذا الإنجاز 3 مرات في موسمى 2004-2005 و2005-2006، وأخيرًا في موسم 2016-2017 في ولاية المدير الفنى الوطنى حسام البدرى.

الغريب في الأمر أن الزمالك أنهى دورى موسم 1980-1981 بلا هزيمة على الرغم من عدم تحقيقه اللقب في واقعة مثيرة، في الوقت الذي تُوج الأهلى بالدرع رغم خسارة 3 مباريات خلال الموسم، وهو الموسم الذي شهد لغطًا تحكيميًا مازال عالقًا في أذهان جماهير النادى الأبيض بإلغاء هدف حسن شحاتة الشهير في لقاء القمة بالدور الثانى للدورى.

الزمالك عاد من جديد لإنهاء الدورى بلا أي خسارة، وذلك في موسم 2003-2004 الذي نال خلاله الدرع عن جدارة.

فريق الإسماعيلى هو ثالث فريق في تاريخ الدورى المصرى ينهى الدورى دون أن يسقطه أحد من المنافسين، حيث نصب أبناء الدراويش السيرك الكروى وعزفوا سيمفونية الانتصارات الواحدة تلو الأخرى في دورى موسم 2001-2002 دون التعرض لأى خسارة وحققوا اللقب للمرة الأخيرة في تاريخهم.

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