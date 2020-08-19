شكرا لقرائتكم خبر عن برشلونة يقرر تمديد عقد «سيميدو» ٣ مواسم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشفت صحيفة «موندو ديبورتيفو» الإسبانية أن برشلونة غيّر موقفه من الظهير الأيمن البرتغالي نيلسون سيميدو، خلال الفترة المقبلة.

وبحسب الصحيفة، فقد تحول الظهير الأيمن البرتغالي فى غضون أشهر قليلة من كونه لاعبًا قد يستخدم في عقد الصفقات التبادلية، للاعب لا يمكن المساس به.

وأوضحت الصحيفة أن برشلونة فى طريقه لتوقيع عقد جديد مع اللاعب البرتغالي، حيث أنهى اتفاقه مع وكيله خورخى مينديز على كل شىء، ويتبقى فقط التوقيع الرسمى.

وانتقل سيميدو (26 عامًا) إلى برشلونة عام 2017، قادمًا من بنفيكا مقابل 35.7 مليون يورو، بعقد يمتد حتى يونيو 2022.

ومن المقرر أن يتم تمديد عقده لمدة 3 مواسم أخرى، أى حتى صيف 2025، وكانت تقارير صحفية قد أشارت إلى تفكير مسؤولى النادى فى رحيل اللاعب خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

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