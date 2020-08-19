شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يبحث عن بديل للثنائي شريف إكرامي وعلي لطفي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - طلب رينيه فايلر، المدير الفني للفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي، من المسؤولين بالنادي التعاقد مع حارس مرمى جديد، وذلك لعدم قناعته بمستوى علي لطفي، وكذلك مصطفى شوبير، بداعي أن الأخير يحتاج للوقت من أجل الوصول للمستوى الذي يؤهله للمشاركة.

ووفقًا لمصدر داخل النادي؛ فإن فايلر أبدى رغبته في ضم حارس مرمى مميز، يكون بديل لمحمد الشناوي، الحارس الأساسي للفريق، وذلك بعد رحيل شريف إكرامي.

وتابع المصدر أن يانكون ميشيل، مدرب حراس المرمى بالفريق، قدم تقرير شامل عن مستوى الحراس، وأوصى بضرورة البحث عن حارس بمستوى جيد تحسبًا لظروف الغيابات التي تضرب الفريق، ويخشى أن يتعرض مركز حراسة المرمى لأزمة في حالة غياب الشناوي عن المشاركة لأي سبب، سواء الإيقاف أو الإصابة.

ويُنتظر أن يناقش المدير الفني ملف التعاقدات الجديدة خلال اجتماعه مع لجنة التخطيط التي يرأسها محسن صالح، عقب لقاء القمة المقرر يوم 22 أغسطس الجاري، كما طلب فايلر تخصيص مكافأة خاصة للاعبين قبل مواجهة الزمالك، لتحفيزهم على الاجتهاد وبذل قصارى جهدهم لتخطى المباراة.