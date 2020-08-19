توزيع جوائز بطولة الدوري العام لفرق اللجان الرياضية بالقليوبية

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - نظمت مديرية الشباب والرياضه في القليوبية اليوم حفل توزيع جوائز بطولة الدوري العام لفرق اللجان الرياضية الفائزة ببطولة الاتحاد الرياضي للعاملين بالحكومة لموسم 2019 – 2020 بقاعة نقابة المهندسين ببنها حضر الحفل الدكتور محمود الصبروط مدير عام الشباب والرياضة نائبا عن اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية، والمهندس مصطفى مجاهد نقيب المهندسين والمهندسة آمال عبدالحميد رئيس قطاع كهرباء القليوبية وطه عجلان وكيل وزارة التربية والتعليم، والمهندس فوزي خاطر ممثل مديرية الموارد المائية والري وصلاح الدين محمد مدير عام فرع الاتحاد الرياضي بالقليوبية وقال محمود الصبروط، مدير عام الشباب والرياضة بالقليوبية إن الحفل تم بالتنسيق والتعاون بين فرع الاتحاد الرياضي للعاملين بالحكومة بالقليوبية واللجنة الرياضية بشركة المياه والصرف الصحي بالقليوبية. توزيع جوائز بطولة الدوري العام لفرق اللجان الرياضية توزيع جوائز بطولة الدوري العام لفرق اللجان الرياضية الوضع في مصر Advertisements

اصابات 96,590

تعافي 60,651

وفيات 5,173

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