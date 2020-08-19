شكرا لقرائتكم خبر عن «فايلر» يحذر محمد هاني من تراجع الأداء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

عقد رينيه فايلر، المدير الفنى للفريق الكروى الأول بالنادى الأهلى، جلسة مع محمد هانى، لمناقشتة في الأمور الفنية التي تخص أداء اللاعب.

وعلمت «المصرى اليوم» أن المدير الفنى أبدى تحفظه على أداء هانى مؤخرًا وحذره من تكرار نفس الأداء خلال الفترة المقبلة وشدد عليه بضرورة علاج القصور الفنية التي وضحت على أدائه مؤخرًا، كما حرص على توجيه بعض التعليمات الخاصة لتحسين أدائه.

ويستأنف الأهلى تدريباته، الأربعاء، على ملعب مختار التتش، استعدادًا لمواجهة الزمالك في الدورى وينتظر أن تتضمن تدريبات، اليوم، التركيز على بعض الجمل الفنية التي يرغب المدير الفنى في تطبيقها خلال المباراة بجانب علاج الأخطاء الفنية التي وقع فيها اللاعبين أمام أسوان.