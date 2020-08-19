«فايلر» يشرح سلبيات وإيجابيات مباراة أسوان فى جلسة مع لاعبي الأهلي

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تسود حالة من القلق داخل الفريق الكروى الأول بالنادى الأهلى بسبب كثرة الغيابات قبل القمة، حيث يفقد الفريق جهود المدافع محمود متولى، الذي سيجرى جراحة الرباط الصليبى، وكذلك الثنائى الأنجولى جيرالدو وأحمد الشيخ بسبب الإصابة في مباراة أسوان الأخير، بجانب غياب محمود كهربا وحسين الشحات ورمضان صبحى الذي أنهى إعارتة مع الأهلى ويبحث المدير الفنى عن تجهيز بدائل لغياب العناصر الأساسية بالفريق .
ويخوض الفريق تدريباتة، اليوم الأربعاء، على ملعب مختار التتشـ استعدادا لمواجهة الزمالك يوم 22 أغسطس الجارى وينتظر أن يجتمع المدير الفنى مع اللاعبين قبل إنطلاق المران لشرح سلبيات وإيجابيات مباراة أسوان الأخيرة وشرح برنامج الإعداد الخاص بالمرحلة المقبلة .
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