شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلي يُجهز همام طارق بنظام اليوم الكامل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حدد الفرنسي ديديه جوميز، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الإسماعيلي، برنامج خاص للعراقي همام طارق، لاعب وسط الفريق.

ويتضمن البرنامج، التدريب على فترتين بنظام اليوم الكامل، للارتقاء بالمستوى الفني والبدني للاعب بعدما غاب عن الفريق طوال الفترة الماضية في بلاده بسبب تعليق رحلات الطيران بسبب جائحة كورونا.

ويسعى جوميز، لتجهيز اللاعب ليكون جاهز للمشاركة في المباريات خلال الفترة المقبلة.