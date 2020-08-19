شكرا لقرائتكم خبر عن «كارتيرون» للاعبي الزمالك: طمئنوا الجماهير على بطولة أفريقيا بمستواكم أمام الأهلي والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - عقد باتريس كارتيرون، المدير الفني للزمالك، جلسة مع لاعبي فريقه عقب انتهاء مباراة مصر، اليوم الأربعاء.
وقال «كارتيرون» للاعبيه داخل غرفة خلع الملابس عقب المباراة: «جماهيركم في أمس الحاجة للاطمئنان على مستواكم في البطولة الأفريقية، وعليكم أن ترسلوا اليهم رسالة طمأنينة بأدائكم المتميز أمام الأهلي، وتحقيق الفوز بالثلاث نقاط».
ويلتقي الزمالك، مع الأهلي «السبت»، ضمن مباريات الجولة الحادية والعشرون للدوري.
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