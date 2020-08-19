شكرا لقرائتكم خبر عن «كارتيرون» يرفع الحمل التدريبي للاعبي الزمالك استعدادًا لمواجهة الأهلي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قرر الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، رفع المعدلات التدريبية للمجموعة الأساسية، التي لم تشارك في لقاء أمس، أمام فريق نادي مصر، للارتقاء بمستواهم البدني.

ويستأنف الفريق تدريباته اليوم الأربعاء، على ملعب عبداللطيف أبورجيلة بمقرالنادي، وذلك بعدما رفض كارتيرون، منح اللاعبين راحة عقب مباراة فريق نادي مصر، والتي انتهت بالتعادل السلبي.

ويستعد الزمالك لمواجهة نظيره الأهلي، في المباراة المقرر إقامتها السبت المقبل، ضمن منافسات الجولة الحادية والعشرون من مسابقة الدوري الممتاز.

فيما خصص المدير الفني، بعض التدريبات الاستشفائية للمجموعة التي شاركت في أجزاء كبيرة من المباراة، لتفادي تعرض أياً منهم لإصابة قد تبعده عن الفريق.