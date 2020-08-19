شكرا لقرائتكم خبر عن «كارتيرون» يجرب خطة مواجهة الرجاء المغربي أمام الأهلي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

استقر الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، على خوض مباراة الأهلي، بنفس الخطة والتشكيل الذي سيخوض به مواجهة الرجاء المغربي.

ويلتقي الزمالك مع الأهلي، السبت المقبل، ضمن مباريات الجولة الحادية والعشرون لمسابقة الدوري الممتاز، فيما يلتقي مع الرجاء المغربي، 25 سبتمبر المقبل، في ذهاب الدور قبل النهائي لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

وشدد كارتيرون، على لاعبيه بأن مواجهة الأهلي، ستكون أقوى بروفة للمعترك الإفريقي.