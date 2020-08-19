شكرا لقرائتكم خبر عن مرتضى منصور يطالب لاعبي الزمالك بمشاهدة فوزهم بالسوبر قبل لقاء الأهلي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

طلب مرتضي منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، من الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي، بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون، مشاهدة تسجيل مباراة السوبر المصري، التي فاز بها الزمالك على الأهلي في أبوظبي.

وشدد منصور، على كارتيرون، بضرورة إلهاب حماس اللاعبين بتذكيرهم بفرحة جماهيرهم عقب تلك المباراة.

ومن المنتظر أن يعقد رئيس الزمالك، جلسة مع الجهاز الفني واللاعبين يوم الخميس المقبل.