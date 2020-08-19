- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر سيلفا على اعتاب الدخول الى الدوري الايطالي والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 19 أغسطس 2020
اعلنت مصادر صحفية ايطالية أن لاتسيو الإيطالي يتطلع إلى ضم تياغو سيلفا مدافع باريس سان جيرمان عقب انتهاء مباريات الفريق بدوري أبطال أوروبا.
وينتهي عقد سيلفا مع باريس بنهاية الموسم الجاري حيث أبدى لاتسيو اهتمامه بالمدافع البرازيلي المخضرم لتدعيم الدفاع قبل الموسم الجديد.
واوضحت هذه المصادر ان مسؤولي لاتسيو يشعرون بخيبة أمل كبيرة بسبب فشلهم في التعاقد مع دافيد سيلفا المنتقل حديثًا لريال سوسيداد حيث لم يتوقف إيغلي تاري عن التفكير في ضم لاعب ذو مستوى رفيع.
ويستعد سيلفا لقيادة دفاعات فريقه في نهائي دوري أبطال أوروبا ومن بعدها سوف يرحل في عمر 35 عامًا ويودع الملاعب الفرنسية
كانت هذه تفاصيل خبر سيلفا على اعتاب الدخول الى الدوري الايطالي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.