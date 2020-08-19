سيلفا على اعتاب الدخول الى الدوري الايطالي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 19 أغسطس 2020

اعلنت مصادر صحفية ايطالية أن ​لاتسيو​ الإيطالي يتطلع إلى ضم ​تياغو سيلفا​ مدافع ​باريس سان جيرمان​ عقب انتهاء مباريات الفريق ب​دوري أبطال أوروبا​.

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وينتهي عقد سيلفا مع باريس بنهاية الموسم الجاري حيث أبدى لاتسيو اهتمامه بالمدافع البرازيلي المخضرم لتدعيم الدفاع قبل الموسم الجديد.

واوضحت هذه المصادر ان مسؤولي لاتسيو يشعرون بخيبة أمل كبيرة بسبب فشلهم في التعاقد مع دافيد سيلفا المنتقل حديثًا لريال سوسيداد حيث لم يتوقف إيغلي تاري عن التفكير في ضم لاعب ذو مستوى رفيع.

ويستعد سيلفا لقيادة دفاعات فريقه في نهائي دوري أبطال أوروبا ومن بعدها سوف يرحل في عمر 35 عامًا ويودع الملاعب الفرنسية