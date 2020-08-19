شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مهاجم إنتر ميلانو على رادار ريال مدريد والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 19 أغسطس 2020 تحدثت تقارير صحيفة عن اهتمام نادي ​ريال مدريد​ الإسباني، بالتعاقد مع مهاجم مميز من ​الدوري الإيطالي​ في الميركاتو الصيفي الحالي بعد فشل الصربي لوكا يوفيتش في إثبات نفسه في السانتياغو برنابيو.

Advertisements وكشفت صحيفة "Le10Sport" الفرنسية أن مهاجم ​إنتر ميلانو​، البلجيكي ​روميلو لوكاكو​، دخل دائرة إهتمامات ريال مدريد في الفترة الحالية. واعتبرت الصحيفة أن ضم لوكاكو لن يكون فقط لتعويض إخفاق صفقة يوفيتش ولكن سيكون في اطار التخطيط للمستقبل مع تقدم الفرنسي كريم بنزيما، في العمر (33 عاماً).

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