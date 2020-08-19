تعرف على موعد مباراة الأهلي والزمالك في الدوري المصري

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 19 أغسطس 2020
يستعد الأهلي والزمالك للقاء القمة، السبت المقبل، في الساعة 11 مساءً بتوقيت أبوظبي، ضمن مواجهات الجولة 21 للدوري، في لقاء يصعب التكهن بنتيجته بالرغم من فارق النقاط الكبير بين الفريقين، إلا أن الجميع يعتبر اللقاء بطولة خاصة لجماهير الناديين، بعيداً عن موقفهما بالدوري. يدخل الأهلي مباراة الزمالك متربعاً على قمة جدول الدوري برصيد 56 نقطة، بعد فوزه على أسوان بثلاثية نظيفة عن طريق جيرالدو، وليد سليمان، وأليو بادجي. ورغم الإصابات العديدة التي ضربت الفريق، إلا أن مدرب الأهلي، رينيه فايلر، يسعى لرد اعتباره الشخصي أمام كارتيرون، الذي نجح في آخر مباراة جمعت الفريقين من تحقيق الفوز وخطف بطولة السوبر المحلي. أما الزمالك فيخوض اللقاء بأعصاب هادئة، نظراً لمعرفة لاعبيه أن الدوري حسم بشكل كبير لـ"المارد الأحمر"، إلا أن لاعبي "الأبيض" يعتبرون لقاء القمة بطولة خاصة، ويسعون دائماً للتعبير عن أنفسهم بشكل مختلف، بالإضافة إلى رغبة الجهاز الفني في تجربة بعض الخطط بتلك المباراة حتى تكون أفضل إعداد للقاء الرجاء البيضاوي، في الدور نصف النهائي لدوري أبطال أفريقيا.
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