يونايتد يضاعف راتب هندرسون لمنعه من الرحيل

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 19 أغسطس 2020

كشفت تقارير صحافية إنجليزية، أن نادي مانشستر يونايتد على استعداد لتكثيف محاولاته، للاستعانة بالحاس الشاب دين هندرسون، كحارس أول للفريق في الموسم المقبل، بدلاً من الإسباني ديفيد دي خيا، عن طريق مضاعفة أجره. بحسب صحيفة ذا صن، "هندرسون 23 عاماً، على وشك توقيع عقد ضخم جديد في "أولد ترافورد"، مدته أربع أعوام بقيمة 100 ألف جنيه إسترليني في الأسبوع، وهو ضعف راتبه تقريباً". ولم يوقع حارس مرمى منتخب إنجلترا سوى على عقد بقيمة 60 ألف جنيه إسترليني في الأسبوع العام الماضي، وهي علامة واضحة على رغبة مدرب "الشياطين الحمر"، أولي غونار سولشار، في أن يصارع ديفيد دي خيا على مركز الحارس الأول بالفريق. وهذا يعني أيضاً أن يونايتد سيخصص 575 ألف جنيه إسترليني أسبوعياً على حراس المرمى، حيث يكسب الإسباني دي خيا 350 ألف جنيه إسترليني، وسيرجيو روميرو (70 ألف جنيه إسترليني)، ولي غرانت (30 ألف جنيه إسترليني). خاض هندرسون موسم مميز أخر على سبيل الإعارة في شيفيلد يونايتد الموسم الماضي، وقد أجرى ممثلو الحارس محادثات مع إدارة مانشستر يونايتد خلال الأسابيع القليلة الماضية. ستأتي صفقته الجديدة أيضاً مع خيار لمدة 12 شهراً أخرى، والتي يمكن تفعيلها في أي وقت. وكان هناك اهتمام كبير من تشيلسي بضم الحارس، حيث يبحث "البلوز" عن حارس جديد.

