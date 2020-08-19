هولندا تستعد لمواجهتي بولندا وإيطاليا دون كومان

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 19 أغسطس 2020

أعلنت هولندا اليوم الأربعاء، تشكيلة مبدئية من 32 لاعباً، منهم 4 لاعبين لم يسبق لهم خوض أي مباراة دولية، لخوض مباراتين في دوري الأمم الأوروبية لكرة القدم أمام بولندا وإيطاليا الشهر المقبل، وبعد ساعات من تأكيد رحيل المدرب رونالد كومان إلى برشلونة. وسيتولى دوايت لوديفيغيس المسؤولية بشكل مؤقت في المباراتين في أمستردام، الأولى أمام بولندا في 4 سبتمبر (أيلول)، والثانية مع إيطاليا بعدها بثلاثة أيام، بعد استقالة كومان اليوم الأربعاء. وسبق أن استدعت هولندا الثلاثي محمد إحتارين وتيون كوبمينيرز وأوين فيندال لأول مرة لخوض مباراتين أمام الولايات المتحدة وإسبانيا في مارس (آذار) قبل إلغائهما بسبب جائحة كوفيد-19. وتلقى المدافع بير شورز البالغ عمره 20 عاماً استدعاء لأول مرة لبدء الموسم الجديد لدوري الأمم، واحتلت هولندا المركز الثاني في النسخة الافتتاحية لهذه المسابقة خلف البرتغال. وجاءت تشكيلة هولندا على النحو التالي: حراس مرمى: ماركو بيزوت (ألكمار) يسبر سيليسن (فالنسيا) تيم كرول (نوريتش سيتي) يرون جوت (أيندهوفن). مدافعون: ناثان آكي (مانشستر سيتي) دالي بليند (أياكس أمستردام) ستيفان دي فري (إنتر ميلان) دينزل دمفريز (أيندهوفن) هانز هاتيبور (أتالانتا) بير شورز (أياكس أمستردام) كيني تيتي (أولمبيك ليون) فيرجيل فان دايك (ليفربول) يويل فيلتمان (برايتون آند هوف ألبيون) أوين فيندال (ألكمار). لاعبو وسط: فرينكي دي يونغ (برشلونة) مارتن دي رون (أتالانتا) ليروي فير (فينوورد) محمد إحتارين (أيندهوفن) تيون كوبمينيرز (ألكمار) دافي بروبر (برايتون آند هوف ألبيون) كالفن ستينغز (ألكمار) كيفن ستروتمان (أولمبيك مرسيليا) دوني فان دي بيك (أياكس أمستردام) توني فيلينا (كراسنودار) جورجينيو فينالدم (ليفربول). مهاجمون: رايان بابل (غلطة سراي) ستيفن بيرجوين (توتنهام هوتسبير) ميرون بوادو (ألكمار) ممفيس ديباي (أولمبيك ليون) لوك دي يونغ (إشبيلية) كوينسي بروميس (أياكس أمستردام) فاوت فيخورست (فولفسبورغ).

