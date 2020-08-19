القبض على 36 مشجعاً بسبب الاحتفال بفوز سان جيرمان

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 19 أغسطس 2020

ألقت الشرطة القبض على 36 شخصاً بباريس، لتورطهم في مشاجرات أثناء الاحتفال بفوز سان جيرمان على لايبزيغ، في مباراة نصف نهائي دوري أبطال أوروبا التي احتضنتها لشبونة. ذكرت مصادر من شرطة العاصمة الفرنسية، أن معظم الاعتقالات حدثت في منطقة الشانزليزيه. ومن بين المناطق الأخرى التي تجمع فيها المئات من مشجعي باريس سان جيرمان، كانت ملعب الفريق حديقة الأمراء، حيث كان هناك أيضاً انتشار قوي لشرطة مكافحة الشغب. وقالت مصادر من الشرطة: "الاعتقالات جاءت بسبب إلقاء أشياء مختلفة، والعنف ضد قوات الأمن والشغب والتمرد، في أحداث لم تشهد وقوع إصابات". وفي مقابلة مع إذاعة فرانس إنفو، حثت وزيرة الرياضة الفرنسية، روكسانا ماراسينيو، المشجعين على "البقاء في منازلهم" مع أقرب الأصدقاء، لمنع انتشار الوباء، وتجنب التجمعات في الشوارع بأقصى قدر ممكن، مذكرة بأنها ستكون محظورة على أي حال". كما طالبتهم بالتحلي بـ"المسؤولية" قبل المباراة النهائية المقررة الأحد المقبل، أمام الفائز من مواجهة بايرن ميونخ وليون.

