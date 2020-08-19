شكرا لقرائتكم النصر يسعى لإبقاء حظوظه أمام التعاون ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - يبحث النصر عن إبقاء حظوظه بالمنافسة على دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين عندما يحل ضيفا على التعاون ضمن الجولة 26 من المسابقة.

وعلى ستاد مدينة الملك عبدالله بالقصيم يسعى النصر لإبقاء حظوظه قائمة في المنافسة على اللقب حينما يحل ضيفاً ثقيلاً على التعاون الجريح.

ونجح النصر في تحقيق انتصارين في المرحلتين السابقتين على حساب فريقي أبها والوحدة ليرفع رصيده إلى 51 نقطة ليبقى في المركز الثاني بفارق 9 نقاط عن الهلال.

وفي المقابل يبحث التعاون عن إيقاف مسلسل الخسائر المتتالية والابتعاد بشكل نهائي عن مناطق الخطر التي اقتربت منه.

وتلقى التعاون 3 خسائر متتالية منذ استئناف الدوري من الفيصلي والشباب وضمك ليبقى في المركز العاشر برصيد 32 نقطة.

وعلى ستاد مدينة الأمير عبدالله بن جلوي بالأحساء يسعى الوحدة لاستعادة توازنه والمنافسة على مقعدٍ آسيوي حينما يواجه مضيفه العدالة.

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ويعيش الوحدة أوضاعاً فنية سيئة عقب النتائج التي حققها منذ استئناف الدوري حيث خسر مواجهتين أمام الشباب والنصر وتعادل سلبياً أمام الرائد ليتراجع إلى المركز الخامس برصيد 40 نقطة.

وقررت إدارة الوحدة إقالة الأوروغوياني دانييل كارينيو مدرب الفريق بعد الخسارة من النصر وتعيين السعودي عيسى المحياني لنهاية الموسم.

وفي المقابل يبحث العدالة عن إنعاش حظوظه في البقاء وتحقيق فوزٍ سيبقي الفريق في المنافسة.

واقترب العدالة كثيراً من العودة لدوري الدرجة الأولى عقب خسارته أمام الهلال 4-صفر في المرحلة السابقة ليتجمد رصيده عند النقطة 20 ليبقى في المركز الأخير.

وعلى ستاد مدينة الملك سلمان بالمجمعة يتطلع ضمك لمواصلة صحوته حينما يحل ضيفاً على الفيحاء المتعثر.

وأنعش ضمك آماله في البقاء بعد تحقيقه انتصارين متتاليين في المرحلتين السابقتين على حساب الفيصلي والتعاون ليرفع رصيده إلى 24 نقطة ليبقى في المركز الأخير وبفارق الأهداف عن الحزم صاحب المركز 14 ونقطة عن الفتح صاحب المركز 13 ونقطتين عن الاتحاد صاحب المركز 12.

وفي المقابل يبحث الفيحاء عن تحقيق فوزٍ سيبعد الفريق عن شبح الهبوط الذي اقترب منه حيث يحتل المركز 11 برصيد 28 نقطة.