شكرا لقرائتكم رومينيغه يطالب بعودة الجماهير ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أطلق كارل-هاينز رومينيغه الرئيس التنفيذي لنادي بايرن ميونخ الألماني لكرة القدم، نداء حماسيا لعودة الجماهير إلى الاستادات من جديد في ألمانيا، قائلا إن ذلك يهدف إلى ما هو أكبر من المكاسب المالية.

وقال رومينيغه، 64 عاما، في تصريحات نشرتها مجلة "شبورت بيلد" اليوم الأربعاء :"يجب أن نبتعد عن المناقشة الخاصة بأننا نرغب في عودة الجماهير إلى الاستادات، فقط بسبب الجانب المالي، الجانب الرئيسي يجب أن يتمثل في استعادة الأجواء والحماس من جديد في الاستادات."

واعترف رومينيغه بأنه في ظل أزمة جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، تأتي الصحة "على رأس كل شيء"، لكنه أثنى على حزمة الإجراءات المقترحة من جانب رابطة الدوري الألماني والتي تهدف إلى عودة المشجعين إلى المدرجات في الموسم المقبل.

وبعد ختام الموسم الماضي بإقامة المباريات بدون جماهير، قال رومينجه إن الخطة الجديدة، التي تتطلب موافقة السلطات السياسية :"جادة لأقصى حد ومسؤولة وجيدة. وبالتالي أعتقد أنه بإمكاننا إثبات إمكانية نجاح ذلك مجددا."

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وأبدى رومينيغه دعمه لخطة السير خطوة بخطوة نحو عودة الجماهير، وصرح قائلا :"لا يفترض بنا أن نبدأ بحضور 25 ألف مشجع، وإنما بعدد أقل. وأضاف :"ربما يكون من المعقول السماح بالحضور بنسبة ما بين 20 و25 % من سعة الاستاد. وهو ما يعادل ما بين 15 ألف و18 ألف مشجع."

ورغم وجود بعض الفوارق بين أندية البوندسليغا، قال رومينيغه :"يمكن لجميع الأندية الـ18 تطبيق الإجراءات معا. فذلك سيحمل انسجاما مثل الذي شاهدناه خلال تطبيق حزمة الإجراءات الأولى في ظل أزمة كورونا."

وتنطلق منافسات الموسم الجديد من البوندسليجا في 18 أيلول/سبتمبر، وهو ما يعني أنه لا يزال يتبقى نحو شهر للانتهاء من الخطط والحصول على موافقة السياسيين.

وقال رومينيغه :"المشكلة في الوقت الحالي تتمثل في تزايد معدلات الإصابة بالعدوى، وهو ما يزيد مخاوف السياسيين. لكننا سنكون مستعدين، إذا حصلنا على الفرصة."