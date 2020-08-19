شكرا لقرائتكم دوايت يخلف كومان في تدريب هولندا مؤقتاً ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلن الاتحاد الهولندي لكرة القدم اليوم الأربعاء أن المدرب المساعد دوايت لوديويغيس سيتولى مسؤولية المنتخب الأول بشكل مؤقت، بعد أن رحل رونالد كومان عن تدريب الفريق ليتولى المسؤولية في برشلونة الإسباني.

وتولى كومان، 57 عاما، تدريب المنتخب الهولندي منذ عام 2018 وقاد الفريق إلى نهائي دوري أمم أوروبا 2019 والتأهل إلى نهائيات كأس الأمم الأوروبية، التي تأجلت إلى العام المقبل بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

ويعود المنتخب الهولندي إلى المنافسات من جديد عبر دوري الأمم بمواجهة نظيره البولندي في أمستردام في الرابع من سبتمبر المقبل، ثم يواجه المنتخب الإيطالي بعدها بثلاثة أيام.

وأثنى إيريك جودي على كومان قائلا إنه أعاد للمنتخب الهولندي رونقه بعد سنوات عصيبة. كذلك قال كومان إنه كان "شرفا" له أن يدرب المنتخب الهولندي، وتوقع "مستقبلا جميلا" للفريق.