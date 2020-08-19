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رمضان صبحي يتعرض للإعتداء من بعض الجماهير داخل مطعم بالساحل الشمالي

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تداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي أنباء عن تعرض رمضان صبحي، لاعب هيدرسفيلد الإنجليزي والاهلي سابقا لللإعتداء والإهانة من بعض الجماهير أثناء قضاء الإجازة برفقة زوجته حبيبة إكرامي في مطعم بالساحل.

وقال شهود عيان أن المشادة تطورت إلى اشتباك بالأيدي بدون أي مراعاة لحرمة الحياة الشخصية ليه ولأسرته.
وقال عدد من المتابيعن على السوشيال ميديا إن الإعلام الرياضي مارس كل أنواع الضغط على رمضان إلي حد يصل للتهديد والتشويه وكان سببا في اهانتة رمضان صبحي وربما الاعتداء عليه لفظيا وجسدياً.

 

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