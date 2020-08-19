الخليج 365 يكشف هوية اللاعب المصاب بفيروس كورونا في ليفربول

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مراسل الخليج 365:

أكد مصدر أن ترنت ألكساندر أرنولد ظهير أيمن ليفربول، هو اللاعب المصاب من الريدز بفيروس كورونا.

وكانت تقارير إنجليزية أكدت إصابة لاعب داخل معسكر ليفربول بفيروس كورونا.

وأكد المصدر الذي فضّل عدم ذكر اسمه لـ"الخليج 365"، أن أرنولد اُستبعد اللاعب من معسكر الفريق المستمر حاليا في النمسا استعدادا للموسم الجديد، ليبقى في إنجلترا لحين تعافيه.

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ويخوض ليفربول مباراتين وديتين خلال المعسكر أمام شتوتجارت الألماني، وريد بول سالزبورج النمساوي.

وأوضح المصدر أن جميع لاعبي ليفربول خضعوا لمسحات للتأكد من سلامتهم من فيروس كورونا.

وأشار المصدر إلى إصابة لاعب آخر بفيروس كورونا، فيما تأكدت سلبية عينة بقية اللاعبين.