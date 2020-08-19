بالمواعيد.. مباريات الأهلي والزمالك "بعد القمة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أيمن جيلبرتو:

أعلنت لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة حسام الزناتي عن مواعيد 3 جولات جديدة بمسابقة الدوري الممتاز الموسم الحالي.

وكان اتحاد الكرة قد سبق وأعلن موعد مباريات الدوري حتى الجولة الـ22، وقرر مؤخرا انطلاق مباريات الجولة الـ23 بداية من 29 من شهر أغسطس.

ومن المقرر أن يلعب الأهلي والزمالك معاً مباراة ضمن الجولة الـ21 لمسابقة الدوري يوم السبت المقبل بملعب استاد القاهرة.

مباريات الأهلي

ويلعب الأهلي يوم 26 أغسطس مع فريق الجونة بالجولة 22 لمسابقة الدوري في الساعة 9.00.

وفي الجولة الـ23، يلعب الأهلي مع المصري في ملعب استاد برج العرب الساعة 8.30 يوم 29 من شهر أغسطس.

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ويستضيف الأهلي في ملعب استاد القاهرة يوم 4 سبتمبر نظيره وادي دجلة في الساعة 8.00 بالجولة الـ24.

ويخرج الأهلي لملعب استاد المكس لملاقاة حرس الحدود يوم 7 سبتمبر ضمن الجولة الـ25 في الساعة 8.30.

مباريات الزمالك

ويلعب الزمالك يوم 27 أغسطس مع المقاولون العرب بالجولة 22 لمسابقة الدوري في الساعة 9.00.

وفي الجولة الـ23، يلعب الزمالك مع إنبي في ملعب استاد القاهرة الساعة 8.30، يوم 30 من شهر أغسطس.

ويستضيف ملعب استاد الدفاع الجوي مباراة الزمالك مع بيراميدز بالجولة الـ24 يوم 3 سبتمبر في الساعة 8.30.

ويوم 6 سبتمبر، يلعب الزمالك مع طلائع الجيش في استاد القاهرة بالجولة الـ25 في الساعة 8.30.