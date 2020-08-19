الزناتي: ارتباطات الأهلي والزمالك منعت إعلان "الجدول كاملًا"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

قال حسام الزناتي مدير لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم، إن ارتباطات الأهلي والزمالك الأفريقية حالت دون إعلان جدول دوري we المصري كاملًا، لافتًا إلى أن الظرف الاستثنائي للمصري سيحتاج لإعادة ترتيب المباريات وفقًا للموافقات الأمنية.

وبحسب البيان الصادر عن اتحاد الكرة، قال الزناتي: "جدول الدوري جاهز كاملا، ولكن اكتفينا بالإعلان عن هذه الجولات الثلاثة فقط لعدم معرفة المواعيد النهائية لارتباطات الأهلي والزمالك الأفريقية ومن منهما سيلعب يوم 25 سبتمبر المقبل ومن سيلعب 26 من الشهر نفسه، حيث سيتحدد على ضوء ذلك تسلسل مواعيدهما ومواعيد منافسيهما في المسابقة المحلية".

وأضاف الزناتي: "الظروف الاستثنائية التي تعرض لها فريق المصري بسبب تفشي إصابات كورونا بين صفوفه وتأجيل 3 مباريات له، جلعنا في حاجة للحصول مجددا على الموافقات الأمنية الخاصة بالمواعيد الجديدة لمباريات المصري بعد إعادة ترتيبها وفقا لظروفه ولظروف الفرق المنافسة له في تلك المباريات".

جدير بالذكر أن اتحاد الكرة أعلن مواعيد 3 جولات من جدول الدوري.