رسميًا.. اتحاد الكرة يعلن مواعيد 3 جولات جديدة بالدوري

محمد اسماعيل - القاهرة - أعلنت إدارة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم مواعيد ثلاث جولات جديدة لمسابقة دوري we الممتاز. وسبق وأعلن اتحاد الكرة جدول المباريات حتى الجولة الـ22، على أن تنطلق الجولة الـ23 يوم 29 أغسطس الحالي. وتقرر خوض الأهلي مبارياته الثلاثة أمام المصري، وادي دجلة وحرس الحدود، بينما يلتقي الزمالك بكل من إنبي، بيراميدز وطلائع الجيش. وفيما يلي مواعيد الجولات 23،24 و25: Advertisements

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