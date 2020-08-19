الكاف يكشف مواعيد تصفيات أمم أفريقيا وكأس العالم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - طارق طلعت:

رسم الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" خارطة الطريق والخاصة بتصفيات كأس الأمم الأفريقية 2022 في الكاميرون والتصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2022.

وبعث الكاف بخطاب رسمي إلى الاتحادات الأهلية يوضح فيه مواعيد الجولات المقبلة في التصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا والتصفيات المؤهلة لمونديال 2022 وذلك عطفًا على أخر المستجدات والتي كان أبرزها تأجيل بطولة الأمم الأفريقية في الكاميرون والتي كان من المقرر لها أن تقام يناير من العام المقبل.

وجاءت المواعيد الجديدة وفقًا لخطاب الكاف والذي حصل الخليج 365 على نسخة منه كالآتي:

من 9-17 نوفمبر (الجولة 3،4 من تصفيات أمم أفريقيا).

من 22-30 مارس 2021 (الجولة الخامسة والسادسة من تصفيات أمم أفريقيا).

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من 31 مايو إلى 15 يونيو 2021 (الجولة الأولى والثانية في تصفيات كأس العالم 2021).

من 30 أغسطس حتى 7 سبتمبر 2021 (الجولة الثالثة والرابعة تصفيات كأس العالم).

من 4 إلى 12 أكتوبر 2021 (الجولتين الخامسة والسادسة تصفيات كأس العالم).

من 8 إلى 16 نوفمبر 2021 مرحلة حسم المتأهل في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022.

وعلى صعيد التصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا فإن المنتخب المصري يحتل المركز الثالث في المجموعة G بعد تعادلين مع كينيا وجزر القمر.

وفيما يخص التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022 فإن المنتخب المصري جاء ضمن المجموعة F والتي تضم أنجولا والجابون وليبيا.