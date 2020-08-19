تقرير: كورونا يضرب أندية الدوري الإنجليزي

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:
ذكرت صحيفة ديلي ميل البريطانية، أن أندية البريميرليج التي عادت لخوض التدريبات تحضيرًا للموسم الجديد شهدت ظهور 14 حالة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد_19).
وأضافت الصحفية أن الحالات الـ14 والتي جاءت إيجابية ظهرت في 13 ناد فقط، وعلى الرغم من أن هذه الأرقام غير رسمية إلا أنه هناك توقعات بأن تزيد الأرقام خلال الفترة المقبلة.
وقضى عدد من نجوم البريمرليج إجازات خارج البلاد وهو ما جعل الأندية متخوفة من زيادة كبيرة في عدد الحالات بعد عودة هذه العناصر إلى التدريبات.
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