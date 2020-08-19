ميهوب عن لقاء القمة: الأهلي سيتأثر بالغيابات.. والأفضلية للزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

قال علاء ميهوب نجم الأهلي السابق، إن الزمالك له الأفضلية في مباراة القمة المقبلة، لافتًا إلى أن الأهلي سيخوض اللقاء بتشكيل "اضطراري".

ومن المقرر أن يلتقي الأهلي والزمالك يوم السبت المقبل ضمن منافسات الجولة الـ21 من بطولة دوري we المصري.

وخلال تصريحات إذاعية لبرنامج "ملعب الصقر"، قال ميهوب: "الأهلي سيتأثر بالغيابات والإصابات التي ضربت الفريق في لقاء أسوان، علاوة على رحيل أكثر من لاعب خلال الفترة الأخيرة".

وأضاف: رحيل رمضان صبحي، غياب حسين الشحات، إيقاف محمود كهربا، وإصابة جيرالدو، الأمر صعب للغاية على الأهلي وتعويضهم سيتطلب تغير مراكز بعض اللاعبين".

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وتابع: "من الوارد أن يلعب محمد هاني في مركز الجناح أمام الزمالك، وارد أن يقوم فايلر بتغيير طريقة اللعب، وقد يشارك وليد سليمان أساسيا على الطرفين، في ظل امتلاكه الخبرات وحالته البدنية جيدة".

وواصل: "يجب على فايلر استغلال الحالة النفسية لبادجي أمام الزمالك خاصة بعد هدفه في مرمى أسوان، وقد يكون بمثابة مفاجأة في لقاء الزمالك، مباريات القمة تحتاج لاعبين قادرين على تحمل الضغوط".

وأكمل ميهوب: "صفوف الزمالك مكتملة تماما قبل مواجهة القمة، فوجئت بقيام باتريس كارتيرون بإراحة كل نجوم الفريق في مباراته الأخيرة أمام نادي مصر، لكن المدرب فكر في لقاء القمة بشكل كبير".

وأتم: "مباراة القمة ستؤثر معنويا على الجماهير، وكذلك على مشاركة الفريقين في دوري أبطال إفريقيا، الزمالك له الأفضلية من العناصر، والأهلي سيلعب بتشكيل اضطراري، ولكن أي لاعب في الفريق الأحمر سيشارك سيقدم مستوى جيد، لدي ثقة كاملة في لاعبي الأهلي".