الزمالك يواجه بيراميدز في الدفاع الجوي ٣ سبتمبر

حددت لجنة المسابقات باتحاد الكرة برئاسة حسام الزناتي، موعد وملعب مباراة الزمالك وبيراميدز في الدور الثاني للدوري .

وقررت اللجنة إقامة المباراة في الثامنة والنصف مساء يوم ٣ سبتمبر المقبل على ملعب ستاد الدفاع الجوي في التجمع الخامس .

كان الزمالك فاز على بيراميدز بهدفين نظيفين في الدور الأول سجلهم مصطفى محمد ومحمود علاء من ركلة جزاء حصل عليها المغربي اشرف بن شرقي

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لاعب الفريق الأبيض.

أعلنت إدارة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم مواعيد ثلاث جولات جديدة لمسابقة الدوري الممتاز اعتبارا من الأسبوع ال 23 المقرر أن ينطلق 29 أغسطس الحالي .

وصرح المهندس حسام الزناتي مدير مسابقات الاتحاد أن جدول الدوري جاهز كاملا، إلا أن الإعلان اكتفى بهذه الجولات الثلاثة لعدم معرفة المواعيد النهائية

لارتباطات الأهلي والزمالك الأفريقية ومن منهما سيلعب يوم 25 سبتمبر المقبل ومن سيلعب 26 من الشهر نفسه، حيث سيتحدد على ضوء ذلك تسلسل مواعيدهما ومواعيد منافسيهما في المسابقة المحلية .

أضاف الزناتي أن الظروف الاستثنائية التي تعرض لها فريق المصري من حالة تفشي إصابات كورونا بين صفوفه وتأجيل 3 مباريات له، وهو ما يحعلنا في حاجة للحصول مجددا على الموافقات الأمنية الخاصة بالمواعيد الجديدة لمباريات المصري بعد إعادة ترتيبها وفقا لظروفه ولظروف الفرق المنافسة له في تلك المباريات .