الأهلي يواجه المصري ٢٩ أغسطس في برج العرب

حددت لجنة المسابقات باتحاد الكرة برئاسة حسام الزناتي، موعد وملعب مواجهة الأهلي والمصري في الدور الثاني للدوري . وقررت اللجنة إقامة المباراة في الثامنة والنصف مساء يوم ٢٩ اغسطس الجاري على ملعب برج العرب في الإسكندرية . الإسكندرية . كان الأهلي فاز في مواجهة الدور الاول بنتيجة 3-0 سجلهم النيجيري جونيور اجايي ومحمود عبد المنعم كهربا والتونسي علي معلول .

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