اتحاد الكرة يعلن مواعيد ٣ جولات في بطولة الدوري

أعلنت إدارة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم مواعيد ثلاث جولات جديدة لمسابقة الدوري الممتاز اعتبارًا من الأسبوع الـ23 المقرر أن ينطلق 29 سبتمبر الحالي.

وصرح المهندس حسام الزناتي مدير مسابقات الاتحاد أن جدول الدوري جاهز كاملا، إلا أن الإعلان اكتفى بهذه

الجولات الثلاثة لعدم معرفة المواعيد النهائية لارتباطات الأهلي والزمالك الأفريقية ومن منهما سيلعب يوم 25 أغسطس الحالي ومن سيلعب 26 من الشهر نفسه، حيث سيتحدد على ضوء ذلك تسلسل مواعيدهما ومواعيد منافسيهما في المسابقة المحلية.

أضاف الزناتي أن الظروف الاستثنائية التي تعرض لها فريق المصري من حالة تفشي إصابات كورونا بين صفوفه وتأجيل 3 مباريات له، وهو ما يحعلنا في حاجة للحصول مجددًا على الموافقات الأمنية الخاصة بالمواعيد الجديدة لمباريات المصري بعد إعادة ترتيبها وفقا لظروفه ولظروف الفرق المنافسة له في تلك المباريات.