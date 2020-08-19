مستند.. اتحاد الكرة يتلقى خطابا بمواعيد تصفيات أمم افريقيا وكأس العالم

تلقى اتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنابني، خطابا رسميا من الاتحاد الأفريقي بمواعيد تصفيات أمم أفريقيا وتصفيات القارة السمراء المؤهلة لكأس العالم. وجاءت المواعيد على النحو التالي: توقف نوفمبر ٢٠٢٠ مبارتي توجو بتصفيات امم افريقيا توقف مارس ٢٠٢١ مبارتي كينيا و جزر القمر بتصفيات امم افريقيا توقف يونيو ٢٠٢١ مباراة ١ و ٢ بتصفيات كأس العالم Advertisements توقف سبتمبر ٢٠٢١ مباراة ٣ و ٤ بتصفيات كأس العالم توقف أكتوبر ٢٠٢١ مباراة ٥ و ٦ بتصفيات كأس العالم توقف نوفمبر ٢٠٢١ المواجهات المباشرة بتصفيات كأس العالم

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