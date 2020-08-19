رسميًا.. الكاف يحدد مواعيد تصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم

حدد الاتحاد الأفريقي لكرة القدم الكاف برئاسة أحمد أحمد، مواعيد التصفيات الأفريقية المؤهلة إلى كأس العالم 2022. وقرر الكاف إقامة المباريات في المواعيد التالية: التوقف الدولي من ٣١ مايو وحتى ١٥ يونيو .. الجولة الأولى والثانية التوقف الدولي من ٣٠ أغسطس حتى ٧ سبتمبر ٢٠٢١ .. الجولة الثالثة والرابعة Advertisements التوقف الدولي من ٤ حتى ١٢ أكتوبر ٢٠٢١ .. الجولة الخامسة والسادسة التوقف الدولي من ٨ ل١٦ نوفمبر ٢٠٢١ .. لقاءات المواجهات المباشرة كان المنتخب وقع في مجموعة تضم انجولا وليبيا والجابون بتصفيات المونديال.

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