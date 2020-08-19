يلا شوت الجديد مشاهدة مباراة الاتحاد والفيصلي بث مباشر اليوم 19/08/2020 الدوري السعودي كورة لايف

يستعد الاتحاد لمباراة قوية أمام الفيصلي ضمن منافسات الجولة السادسة والعشرين من بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
وأخيرًا تمكن العميد من التحصل على ثلاث نقاط بعد العودة من توقف كورونا الطويل، وذلك بعد انتصار صعب على الاتفاق بهدف نظيفمن توقيع فهد المولد.
النمور يعانون بوضوح هذا الموسم ويتواجدون في مركز قريب من مراكز الهبوط، فيحتل الاتحاد المركز الثاني عشر برصيد 26 نقطة وبفارق نقطتين عن الحزم صاحب المركز الرابع العشر الذييودي بصاحبه إلى الدرجة الثانية.
على الجهة الأخرى ينافس الفيصلي في اتجاه آخر تمامًا، ويسعى إلى إدراك المفاجأة وخطف المركز الرابع من الأهلي أو على الأقل التواجد بين أفضل 6 أندية في الدوري السعودي.
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