منتخب مصر يواجه توجو في أكتوبر وجزر القمر وكينيا خلال مارس 2021 بتصفيات كأس الأمم

حدد الاتحاد الأفريقي لكرة القدم الكاف برئاسة أحمد أحمد، مواعيد مواجهات منتخب مصر بتصفيات أمم أفريقيا 2022 المقرر إقامتها في الكاميرون.

وقرر الكاف إقامة مباراتي الجولتين الثالثة والرابعة في نوفمبر المقبل خلال التوقف الدولي من 9 إلى 17، حيث يلتقي

المنتخب مع توجو مباراتين.

وحدد الكاف التوقف الدولي من 21 إلى 30 مارس 2021 موعدا لإقامة الجولتين الخامسة والسادسة حيث يلتقي المنتخب مع جزر القمر وكينيا.