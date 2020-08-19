حدد الاتحاد الأفريقي لكرة القدم الكاف برئاسة أحمد أحمد، مواعيد مواجهات منتخب مصر بتصفيات أمم أفريقيا 2022 المقرر إقامتها في الكاميرون.
وقرر الكاف إقامة مباراتي الجولتين الثالثة والرابعة في نوفمبر المقبل خلال التوقف الدولي من 9 إلى 17، حيث يلتقيالمنتخب مع توجو مباراتين.
وحدد الكاف التوقف الدولي من 21 إلى 30 مارس 2021 موعدا لإقامة الجولتين الخامسة والسادسة حيث يلتقي المنتخب مع جزر القمر وكينيا.
كانت هذه تفاصيل خبر منتخب مصر يواجه توجو في أكتوبر وجزر القمر وكينيا خلال مارس 2021 بتصفيات كأس الأمم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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