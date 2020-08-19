رسميًا.. كاف يعلن مواعيد استكمال تصفيات أمم أفريقيا

أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم الكاف، مواعيد استكمال تصفيات أمم أفريقيا والتي توقفت الفترة الماضية بسبب فيروس كورونا. حدد الكاف فترتي التوقف الدولي في نوفمبر من يوم 9 ل17 ومارس 2021 من 21 إلى 30 موعدا لاستئناف تصفيات أمم أفريقيا. ومارس 2021 من 21 إلى 30 موعدا لاستئناف تصفيات أمم أفريقيا. كان منتخب مصر حصد نقطتين فقط في التصفيات من تعادلين أمام كينيا وجزر القمر.

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