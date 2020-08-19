بث مباشر | يلا شوت مشاهدة مباراة الاتحاد والفيصلي اليوم 19/8/2020 الدوري السعودي

يحاول فريق الاتحاد الخروج من عنق الزجاجة بعدما اقتربت بطولة الدوري السعودي للمحترفين «دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين» من نهايتها، حيث ما زال عميد الأندية السعودية مهددا بالهبوط إلى دوري الدرجة الأولى، ويصطدم بالفيصلي على ملعب مدينة المجمعة الرياضية، اليوم الأربعاء 19أغسطس 2020.
أخر مباراة للفيصلي صاحب الأرض كانت أمام الأهلي وحقق مفاجأة كبيرة إذ فاز عليه بنتيجة 2-0، وسجل أولًا يوسف الجبلي من ركلة جزاء في الدقيقة 27 ثم سجل الهدف الثاني خالد حسين الكعبيفي الدقيقة 73.
فيما فاز فريق الاتحاد على الاتفاق بهدف نظيف في المباراة التي أقيمت على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية «الجوهرة المشعة» بنتيجة 1-0، وسجل الهدف فهد مساعد المولد من ركلة جزاء في الدقيقة 54.
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